136 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 54 850 человек (–47 407 + и 7 443 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 9 469 пациентов, амбулаторно лечится 45 381 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 717 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 136 пациентов.