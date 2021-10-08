РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:45, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    136 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 54 850 человек (–47 407 + и 7 443 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 9 469 пациентов, амбулаторно лечится 45 381 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 717 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 207 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 136 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!