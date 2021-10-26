08:01, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
1353 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 116
город Алматы - 239
город Шымкент - 25
Акмолинская область - 126
Актюбинская область - 30
Алматинская область - 119
Атырауская область - 10
Восточно-Казахстанская область - 58
Жамбылская область - 23
Западно-Казахстанская область - 12
Карагандинская область - 139
Костанайская область - 83
Кызылординская область - 11
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 213
Северо-Казахстанская область - 135
Туркестанская область - 12
Всего в стране выявлено 931137 заболевших.