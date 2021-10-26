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    08:01, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    1353 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 116

    город Алматы - 239

    город Шымкент - 25

    Акмолинская область - 126

    Актюбинская область - 30

    Алматинская область - 119

    Атырауская область - 10

    Восточно-Казахстанская область - 58

    Жамбылская область - 23

    Западно-Казахстанская область - 12

    Карагандинская область - 139

    Костанайская область - 83

    Кызылординская область - 11

    Мангистауская область - 2

    Павлодарская область - 213

    Северо-Казахстанская область - 135

    Туркестанская область - 12

    Всего в стране выявлено 931137 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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