1353 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1353 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 116

город Алматы - 239

город Шымкент - 25

Акмолинская область - 126

Актюбинская область - 30

Алматинская область - 119

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 58

Жамбылская область - 23

Западно-Казахстанская область - 12

Карагандинская область - 139

Костанайская область - 83

Кызылординская область - 11

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 213

Северо-Казахстанская область - 135

Туркестанская область - 12

Всего в стране выявлено 931137 заболевших.