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135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19

27 Июля 2021 16:29
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135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19. Полным комплексом вакцин привито свыше 85 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QazVAC» получили 984 человека. Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» вакцинировано 135 668 человек. II компонентом вакцин привиты 85 834 местных жителей. В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 зафиксирован в Атырауской области.
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#Атырауская область   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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