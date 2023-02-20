135 тысяч кубометров снега вывезено за зиму в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –С начала зимы в Актобе вывезено 135 тысяч кубометров снега. Ход работ по уборке и вывозу снега проинспектировал аким города Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города побывал в старой части города, а именно в районах Москва и Курмыш, которые находятся под угрозой весеннего паводка, он посетил улицы Павлова, Бактыбай батыра, Билтабанова, Мясоедова, Торайгырова, Керей хана, Утемисова, Жанкожа батыра, Жанибек хана, Акимжанова, Жангельдина. Градоначальник пообщался с коммунальщиками и жителями, которые выносили снег со дворов на улицу.

«В первую очередь необходимо вывезти снег из районов с высоким риском подтопления весной, таких как Москва, Курмыш, ГМЗ, Шанхай. Работы по вывозу снега должны продолжаться день и ночь - без перерыва. Перед подрядчиками поставлена задача ускоренно завершить все работы. Мне доложили о том, что в настоящее время очищены 20 улиц в районе Москва, аналогичная ситуация на Курмыше. Я знаю, что сейчас повторно проводятся мероприятия по массовому вывозу снега, в связи с продолжающимися осадками, тем не менее, необходимо ускорить темпы работ», - сказал аким города Мурат Журебеков.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на уборке улиц задействованы 14 подрядных организаций. Еще 3 подрядчика занимаются вывозом снега из районов, подверженных подтоплению.

Всего с начала зимы с территории города было вывезено 135 тысяч кубометров снега.

Аким города, оценив ход работ, раскритиковал подрядчиков, занимающихся вывозом снега.

«На вас возлагается особая ответственность - уборка снега в паводкоопасных района города. Я даю низкую оценку темпу проводимых вами работ. Надо масштабировать работы, увеличить количество техники и мобилизовать больше рабочих», - подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Мурат Журебеков поручил своим заместителям организовать круглосуточную уборку снега с улиц.