135 случаев заражения КВИ выявили в Алматинской области за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 135 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 20 октября в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 40 065. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2532,9. Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Каратальском, Сарканском районах и Текели», - сообщили в ведомстве.

За последние сутки зарегистрировано 135 случаев КВИ, темп прироста - 0,2%, из них 120 симптомных и 15 бессимптомных случаев.

Из 135 выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 21 и 5 случаев среди студентов.

С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Два компонента вакцины получили 854 815 доз.

На 20 октября первым компонентом вакцины привито 787 532 (66%) человек, вторым привито 708 414 (59%) жителей Алматинской области.