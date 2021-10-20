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    12:38, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    135 случаев заражения КВИ выявили в Алматинской области за сутки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 135 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 20 октября в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 40 065. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2532,9. Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Каратальском, Сарканском районах и Текели», - сообщили в ведомстве.

    За последние сутки зарегистрировано 135 случаев КВИ, темп прироста - 0,2%, из них 120 симптомных и 15 бессимптомных случаев.

    Из 135 выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 21 и 5 случаев среди студентов.

    С начала года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Два компонента вакцины получили 854 815 доз.

    На 20 октября первым компонентом вакцины привито 787 532 (66%) человек, вторым привито 708 414 (59%) жителей Алматинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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