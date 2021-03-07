135 семей в Таразе получили квартиры
Собственниками 135 новых квартир в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» стали 27 детей-сирот, 66 семей из числа социально незащищенных слоев населения и 42 сотрудника государственных учреждений.
Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, счастливая обладательница жилья в многоквартирном доме Амина Якубжанова одна воспитывает своих детей, один ребенок с инвалидностью. Она несколько лет ждала своей очереди и теперь в канун праздника получила такой подарок.
«У меня двое детей. Сегодня мы очень счастливы. Нам вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Этот праздник надолго запомнится нам», - радуется Амина Якубжанова.
Слова благодарности выразила и Назира Абдраемова, которая стояла в очереди на жилье по категории «неполная семья».
«От радости трудно что-либо говорить, эмоции переполняют. Выражаю благодарность руководству области от имени всех матерей. Все знают, как это важно - иметь собственное жилье. Желаю каждой семье обрести свой дом», - сказала она.
Ключи от новых квартир вручал глава региона Бердибек Сапарбаев.
«В соответствии с поручением Главы государства ежегодно обладателями новых квартир становятся сотни жителей области. В прошлом году таразцам было выдано около двух тысяч квартир. В этом году планируем выдать еще больше квартир, тем самым сократить очередь. Вы видите, как развивается 15 микрорайон. В скором времени здесь появятся еще две школы, детские сады, медпункты, отделы полиции. В преддверии 8 марта от имени руководства области хочу поздравить всех матерей, девушек. Мать – это хранительница очага. Поэтому мы должны всячески их поддерживать и приучать к этому молодое поколение», - сказал глава региона.
В облакимате отметили, что в Жамбылской области в очереди на получение квартир в жилищном фонде числится более 30 тысяч человек. В 2020 году общий объем введенного в эксплуатацию жилья превысил 250 тысяч квадратных метров.