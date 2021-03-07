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    22:33, 06 Март 2021 | GMT +6

    135 семей в Таразе получили квартиры

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского Дня 8 марта обладателями новых квартир стали более сотни семей в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Собственниками 135 новых квартир в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» стали 27 детей-сирот, 66 семей из числа социально незащищенных слоев населения и 42 сотрудника государственных учреждений.

    Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, счастливая обладательница жилья в многоквартирном доме Амина Якубжанова одна воспитывает своих детей, один ребенок с инвалидностью. Она несколько лет ждала своей очереди и теперь в канун праздника получила такой подарок.

    «У меня двое детей. Сегодня мы очень счастливы. Нам вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Этот праздник надолго запомнится нам», - радуется Амина Якубжанова.




    Слова благодарности выразила и Назира Абдраемова, которая стояла в очереди на жилье по категории «неполная семья».

    «От радости трудно что-либо говорить, эмоции переполняют. Выражаю благодарность руководству области от имени всех матерей. Все знают, как это важно - иметь собственное жилье. Желаю каждой семье обрести свой дом», - сказала она.

    Ключи от новых квартир вручал глава региона Бердибек Сапарбаев.

    «В соответствии с поручением Главы государства ежегодно обладателями новых квартир становятся сотни жителей области. В прошлом году таразцам было выдано около двух тысяч квартир. В этом году планируем выдать еще больше квартир, тем самым сократить очередь. Вы видите, как развивается 15 микрорайон. В скором времени здесь появятся еще две школы, детские сады, медпункты, отделы полиции. В преддверии 8 марта от имени руководства области хочу поздравить всех матерей, девушек. Мать – это хранительница очага. Поэтому мы должны всячески их поддерживать и приучать к этому молодое поколение», - сказал глава региона.




    В облакимате отметили, что в Жамбылской области в очереди на получение квартир в жилищном фонде числится более 30 тысяч человек. В 2020 году общий объем введенного в эксплуатацию жилья превысил 250 тысяч квадратных метров.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Акимат Жилье ЖКХ Нурлы жер
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