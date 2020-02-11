135 фильмов и восемь сериалов сняли за пять лет в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет (2015–2019 годы), согласно информации Министерства культуры и спорта РК, должны были снять 150 казахстанских фильмов и 8 сериалов. По факту было снято 135 фильмов и восемь сериалов, еще 12 работ не были сданы, а по трем нет информации. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.
В 2019 году планировалось снять 17 фильмов, по факту сняли всего 11 картин, еще шесть — пока не сданы.
Среди снятых фильмов средняя длительность художественного фильма составила 100,5 минуты, документального фильма — 50,1 минуты, анимационного фильма — 37,7 минуты. Средняя длительность короткометражек составила 28,8 минуты.
В 2019 году было снято только два вида фильмов: художественные, с длительностью 117,4 минуты, и документальные, со средней длительностью 52,6 минуты.
Среди снятых за пятилетку фильмов в жанровой разбивке было снято 57 драм, 75 документальных фильмов и три анимационных фильма. В том числе в 2019 году была снята одна драма и семь документальных фильмов. Еще по трем фильмам определенной информации по жанрам нет.
В языковом разрезе, естественно, преобладают казахоязычные (71 фильмов) и русскоязычные (58) киноленты. Также было снято четыре картины на английском и один фильм — на двух языках, русском и казахском. По одной киноленте нет информации.
За январь–сентябрь 2019 года было оказано услуг по производству кино- и видеофильмов, телевизионных программ, а также фонограмм и музыкальных записей на сумму 41,2 млрд тенге, против 40 млрд тг годом ранее.
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