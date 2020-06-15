135 человек выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 12,
город Алматы - 19,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 2,
Мангистауская область - 4,
Кызылординская область - 38,
Алматинская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 1,
Павлодарская область - 1,
Туркестанская область - 1,
Акмолинская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9376:
г. Нур-Султан – 1993
г. Алматы – 2075
г. Шымкент – 489
Акмолинская область – 158
Актюбинская область – 272
Алматинская область – 357
Атырауская область – 985
Восточно-Казахстанская область – 113
Жамбылская область – 313
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 665
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 442
Мангистауская область – 251
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275
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