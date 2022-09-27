1340 заявлений приняли за два дня на получение ИИН от иностранцев в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске нерезидентов Казахстана обслуживают в отдельном ЦОНе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Джанибек Камбаров пояснил, что решение о предоставлении услуг иностранцам в отдельном ЦОН приняли из-за увеличения обращений.

«Принятые меры помогают разграничивать поток получателей ИИН в ЦОНах. Казахстанцев направляем в ЦОН №2 и №3. Акимат города организовал бесплатные автобусы между ЦОН. Все Центры обслуживания населения работают в штатном режиме», - прокомментировал Д. Камбаров.

По его данным, нерезиденты обращаются за получением ИИН. За два дня приняли 1 340 заявлений.

Заместитель начальника управления миграционной службы Ермек Нусурбаев напомнил, что россияне с момента пересечения границы могут находиться в Казахстане в течение 90 дней без получения разрешения на временное проживание. В противном случае нужно обратиться в ЦОН для получения разрешения на временное пребывание в РК. Основанием для него могут быть воссоединение семьи, осуществление трудовой и миссионерской деятельности, учеба, лечение, бизнес-иммиграция.

«С 21-го сентября на территорию Казахстана через контрольно-пропускные пункты нашей области въехали 28 183 гражданина РФ. Однако не все прибывшие остаются в регионе. За указанный период оформили разрешение на временное пребывание 90 иностранцев, из них 64 гражданина России. Предоставил уведомления о пребывании 1 481 человек», - проинформировал Е.Нусурбаев.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек добавил, что уже поток мигрантов снизился.

«С участием иностранцев преступлений и правонарушений не зарегистрировано. Усилена работа местной полиции. В местах скопления людей увеличено пешее и автомобильное патрулирование», - сказал Д. Жандарбек.

Как сообщалось, в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.