134 млрд тенге поступило сверх плана в местный бюджет Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В местный бюджет Казахстана сверх плана поступило 134 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–август текущего года поступления в местный бюджет увеличились на 18,4% и достигли 3,7 трлн тенге. В соответствующем периоде прошлого года в местный бюджет поступило 3,2 трлн тенге.

Более половины поступлений в местный бюджет приходится на трансферты. Так, за 8 месяцев текущего года общая сумма поступлений трансфертов в местный бюджет составила 2,1 трлн тенге — на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,6 трлн тенге). Больше всего трансфертов поступило в местные бюджеты Туркестанской (409,8 млрд тенге), Алматинской (191,7 млрд тенге) и Восточно-Казахстанской (179,6 млрд тенге) областей.

Налоговые поступления, в свою очередь, составили 1,6 трлн тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,2%. Больше всего налогов поступило в местный бюджет города Алматы (294 млрд тенге), Атырауской области (209,6 млрд тенге) и города Нур-Султана (161,7 млрд тенге).

Поступления от продажи основного капитала увеличились на 2,1% за год и составили 60,6 млрд тенге, а неналоговые поступления снизились на 9,5% за год, до 43 млрд тенге.

В целом по РК поступления в местный бюджет без учёта трансфертов за январь–август 2019 года достигли 1,7 трлн тенге, при этом план на соответствующий период предполагал 1,5 трлн тенге. План перевыполнен на 8,8%, или 134 млрд тенге, 87% из которых (116 млрд тенге) приходится на налоги. План по доходам перевыполнен по всем регионам.

Больше всего поступлений в местный бюджет без учёта трансфертов приходится на город Алматы: 307 млрд тенге, план перевыполнен на 9,2%, или 26 млрд тенге.

В местный бюджет Атырауской области поступило 216 млрд тенге — на 12,4% больше запланированного. Замыкает тройку лидеров город Нур-Султан: 176 млрд тенге — всего на 0,4% больше, чем по плану. В топ-5 также вошли Алматинская и Карагандинская области — 144 млрд и 113 млрд тенге соответственно.

Среди всех регионов наибольшее перевыполнение плановых показателей зафиксировано в Павлодарской (22,2%), Жамбылской (17,6%) и Кызылординской (16,9%) областях.