+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

133 владельца магазина наказали за продажу спиртного подросткам в СКО

25 Января 2022 13:52
Поделиться:
133 владельца магазина наказали за продажу спиртного подросткам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувший год зарегистрировали более двух тысяч правонарушений среди несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Конспирология: Вакцина Pfizer содержит графен и микрокомпьютеры
Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана 40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте Расчищать снег помогают пенсионерам костанайские спасатели

По информации пресс-службы Департамента полиции, за год стражи порядка провели около одной тысячи ночных рейдов по развлекательным заведениям. В результате за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища к административной ответственности привлекли 2 373 законных представителя несовершеннолетних. Наказание понесли 27 владельцев заведений. За реализацию алкогольной продукции в нарушение законодательства и продажу табачных изделий несовершеннолетним к ответственности привлекли 133 владельца магазинов.

«За всеми этими цифрами – десятки случаев предотвращенных неприятностей и бед. Обеспечение безопасности несовершеннолетних является главной задачей инспекторов ювенальной полиции. Эта работа требует определенных навыков, неравнодушия и ежедневных усилий не только от полицейских и педагогов, но и со стороны родителей детей», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

По области на учете состоят 150 несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры индивидуальной профилактики, и 315 неблагополучных родителей, с которыми тоже проводится профилактическая работа.

«Главная цель всей этой работы – обеспечение безопасности детей и подростков, предупреждения преступлений с их стороны и в отношении них», - добавил А. Байматов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Конспирология: Вакцина Pfizer содержит графен и микрокомпьютеры
Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана
40 водителей за сутки наказаны за тонировку авто в Шымкенте
Расчищать снег помогают пенсионерам костанайские спасатели
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Водосборы бассейнов рек обследуют метеорологи СКО
Фейк: Вакцинация против КВИ – это эксперимент, ведущий к страшным последствиям
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив