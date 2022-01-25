133 владельца магазина наказали за продажу спиртного подросткам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувший год зарегистрировали более двух тысяч правонарушений среди несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента полиции, за год стражи порядка провели около одной тысячи ночных рейдов по развлекательным заведениям. В результате за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища к административной ответственности привлекли 2 373 законных представителя несовершеннолетних. Наказание понесли 27 владельцев заведений. За реализацию алкогольной продукции в нарушение законодательства и продажу табачных изделий несовершеннолетним к ответственности привлекли 133 владельца магазинов.

«За всеми этими цифрами – десятки случаев предотвращенных неприятностей и бед. Обеспечение безопасности несовершеннолетних является главной задачей инспекторов ювенальной полиции. Эта работа требует определенных навыков, неравнодушия и ежедневных усилий не только от полицейских и педагогов, но и со стороны родителей детей», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

По области на учете состоят 150 несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры индивидуальной профилактики, и 315 неблагополучных родителей, с которыми тоже проводится профилактическая работа.

«Главная цель всей этой работы – обеспечение безопасности детей и подростков, предупреждения преступлений с их стороны и в отношении них», - добавил А. Байматов.