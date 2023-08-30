133 тысячи абитуриентов приняли по госзаказу в казахстанские колледжи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершен прием документов в технические и профессиональные организации образования. Всего принято более 190 тысяч абитуриентов, из них 133 тысячи приняты по государственному образовательному заказу, по заявкам предприятий 10 тысяч студентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.



В рамках реализации поручения Главы государства госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

Отметим, в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. Кроме того, 75 тысяч абитуриентов поступили по квотной категории.

Напомним, в целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий. С нового учебного года на 50% увеличится стипендия студентов колледжей, с доведением в 2024 году до 100%. Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом.

Кроме того, студентам предоставлена возможность получения до 3-х квалификаций для выхода на рынок труда.