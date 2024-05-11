133 школы подключат к технологии Starlink в области Абай

Управлением образования области Абай регулярно проводится работа по повышению скорости интернета. К сентябрю этого года все школы с низкой скоростью интернета будут подключены к технологии Starlink. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

В области Абай 302 общеобразовательные школы, семь частных, четыре специальных интерната, три областные школы. Все они 100% подключены к сети Интернет.

По области определен перечень школ с низкой скоростью для их подключения к технологии Starlink. В их числе, Абайский район – пять, Аягозский район – 10, Бескарагайский район – 16, Бородулихинский район – 23, Жарминский район – 23, Кокпектинский район – 13, Аксуатский район – девять, город Семей – четыре, Урджарский район - 29.

В этих школах планируется проведение локальной сети. В результате, скорость интернета увеличивается в среднем до 150 МегаБит/сек.