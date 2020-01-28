133 машины застряли на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области закрыли участок трассы Алматы – Шымкент из-за резкого ухудшения метеорологических условий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

«Днем 27 января на участке от села Айша-биби Жамбылского района Жамбылской области до границы с Туркестанской областью поднялась сильная метель, порывистый ветер 22 м/с, - рассказала находящаяся на месте событий руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - Из-за резкого урагана наблюдается снижение видимости на дороге, поэтому закрыто движение для транспорта на этом участке трассе Алматы - Ташкент. В снежном плену насчитывается около 133 единиц автотранспорта. В селе Айша-биби (18 км от Тараза) находятся 123 автомашины (50 грузовых, 70 легковых и три автобуса), и на повороте в райцентр Жуалынского района село Б. Момышулы (60 км от Тараза) на трассе Алматы – Ташкент стоят десять большегрузных машин».

По словам Сауле Мунатаевой, спасатели ДЧС эвакуировали из 48 застрявших в снежных заносах автомашин 72 человека, из них шестеро детей.

«Отбуксировано на очищенный участок дороги восемь автомашин, остальные сорок остаются в снежных заносах. В трех населенных пунктах - с. Б. Момышулы, Айша-биби, Бектобе - подготовлено пять пунктов обогрева. В настоящее время спасено 47 человек, из них пятеро детей. 34 человека были доставлены на железнодорожную станцию Боранды. Эвакуированы в село Б. Момышулы девять человек, в село. Колтоган трое, в село Кенес один, от перевала Куюк до села Б. Момышулы эвакуирована одна единица техники и трое человек», - рассказала спикер.

Всего в спасательных работах задействовано 57 человек и 25 единиц техники от ДЧС Жамбылской области, ТОО «Казавтодор», департамента полиции, медицинской службы. На посту «Айша-биби» дежурит бригада скорой медицинской помощи и бригада «Центра медицины катастроф». От ДЧС Жамбылской области направлена машина «УАЗ», оснащенная громкоговорящей установкой, с двумя спасателями.

В департаменте по ЧС Жамбылской области начал работу оперативный штаб, открыта «горячая линия», о чем разосланы СМС-сообщения жителям региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах, просим водителей и пассажиров соблюдать следующие правила. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также необходимо корректировать маршруты движения или отказаться от дальних поездок в связи с ухудшением видимости на дорогах и гололедом. Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, необходимо звонить по номеру 112 и предоставить точную информацию. Также, если это возможно, используйте бесплатное мобильное приложение «Darmen», - сообщили в ДЧС Жамбылской области.



