1326 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области дома и в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 1326 человек. 596 жителей региона проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 157 выявленных в регионе заражённых коронавирусом, в городе Атырау подтверждено 104 случая Covid-19. В результате скрининга выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.