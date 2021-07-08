20:29, 07 Июль 2021 | GMT +6
1326 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области дома и в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 1326 человек. 596 жителей региона проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 157 выявленных в регионе заражённых коронавирусом, в городе Атырау подтверждено 104 случая Covid-19. В результате скрининга выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.
Так, в Жылыойском районе выявлено 15 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском - 8, в Курмангазинском - 9, в Макатском - 4, в Махамбетском районе - 2 человека. Заболевание у 87 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 70 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 5 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 730 человек, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 143 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 67, в районных инфекционных стационарах - 144. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 49.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 730 человек, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 143 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 67, в районных инфекционных стационарах - 144. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 49.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.