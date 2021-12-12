132 жалобы пациентов на качество медуслуг проверены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В столице проведены 132 внеплановых мониторинга в рамках обращений граждан в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Фонд продолжает мониторинг качества и объема оказанных населению медицинских услуг.

«В рамках обращений (жалоб) граждан по г.Нур-Султан в 2021 году проведено 132 внеплановых мониторинга.

По результатам внепланового мониторинга за текущий год по рассмотренным обращениям выявлены 233 дефектов, сумма снятия (штрафные санкции) составила 30 млн тенге. Необходимо подчеркнуть, что количество проведенных мониторингов во внеплановом порядке по сравнении с 2020 годом увеличился почти в 2,5 раза», - отметил директор филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султан Н.Кабдыкапаров.

С этого года для профилактики нарушений со стороны поставщиков Фондом внедрен новый вид мониторинга – проактивный мониторинг. При выявлении дефекта поставщик должен в течение 45 календарных дней со дня подписания заключения устранить выявленные дефекты и неисполненные обязательства. В случае неустранения дефектов в указанный срок последуют меры финансового взыскания.

Данное нововведение позволит повысить доступность и качество медицинских услуг и сделать более доверительными отношения с поставщиками.

«Общее количество снятий по результатам мониторинга качества и объёма медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС составил 600,9 млн, из них по ГОБМП - 349 млн, по ОСМС - 251,9 млн.

Наши эксперты постоянно работают над улучшением качества и доступности медицинских услуг и в конечном счете все делается для того, чтобы права пациентов были соблюдены», - добавил директор филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султан Н.Кабдыкапаров.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд через: мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт Фонда fms.kz.