132 млрд тенге выделено из средств ОСМС на повышение зарплаты медработников
«132 млрд тенге были выделены на повышение заработной платы врачей до 30% и среднего медицинского персонала до 20%. Повышение заработной платы предусмотрено в тарифах фонда на оплату медицинских услуг. На сегодняшний день численность врачей в стране составляет 76 тысяч штатных единиц, из них 32 тысячи - профильные специалисты», - сказал глава Фонда.
По его словам, планируется поэтапное повышение заработной платы медицинских работников в два с половиной раза выше средней заработной платы к 2023 году.
«С 1 января 2021 года повысилась заработная плата 247 тысяч медработников. Зарплата врачей – на 30 %, среднего медицинского персонала – на 20 %. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит 561 тысячу тенге, среднего медицинского персонала – 210 тысяч тенге», - добавил Болат Токежанов.