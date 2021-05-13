132 млрд тенге выделено из средств ОСМС на повышение зарплаты медработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-пресс-конференции в СЦК председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов рассказал о том, что на повышение заработной платы медицинских работников было выделено 132 млрд тенге из средств ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«132 млрд тенге были выделены на повышение заработной платы врачей до 30% и среднего медицинского персонала до 20%. Повышение заработной платы предусмотрено в тарифах фонда на оплату медицинских услуг. На сегодняшний день численность врачей в стране составляет 76 тысяч штатных единиц, из них 32 тысячи - профильные специалисты», - сказал глава Фонда.

По его словам, планируется поэтапное повышение заработной платы медицинских работников в два с половиной раза выше средней заработной платы к 2023 году.

«С 1 января 2021 года повысилась заработная плата 247 тысяч медработников. Зарплата врачей – на 30 %, среднего медицинского персонала – на 20 %. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит 561 тысячу тенге, среднего медицинского персонала – 210 тысяч тенге», - добавил Болат Токежанов.