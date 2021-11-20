132 казахстанца заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 ноября зафиксировано 132 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 258 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81854, летальных случаев - 5112, выздоровевших - 72460.