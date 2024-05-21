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    18:42, 20 Май 2024 | GMT +6

    132 человека за ночь эвакуировали на лодках спасатели Атырау

    дчс
    Фото: ДЧС по г. Атырау

    Спасатели Атырауской области за одну ночь перевезли на лодке 132 жителя. Из них 11 детей, 1 беременная женщина, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным оперативного штаба Атырауской области, в связи с повышением уровня воды на реке Урал была перекрыта дорога между селами Махамбет и Сарытогай. Эта дорога была разорвана, чтобы отвести стоки воды, которые угрожали деревням.

    Как сообщили из группы по связям с общественностью областного департамента по чрезвычайным ситуациям, оперативно-спасательный отряд дежурит в 13 населенных пунктах Махамбетского района, расположенных на берегу Урала.

    — Спасатели дежурили в указанных селах вчера, 19 мая, с 20:00 до 08:00 утра 20 мая. За ночь в районе села Махамбет и населенного пункта Сарытогай на лодке перевезли 132 жителя, в том числе 11 детей, — сообщили из группы по связям с общественностью.

    Одной из жителей, перевезенных на лодке, была беременная женщина. Спасатели доставили ее из села Сарытогай в машину скорой помощи в районный центр Махамбет. 

    Теги:
    Атырауская область МЧС Спасение Эвакуация Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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