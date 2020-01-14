132 человека погибли по вине водителей состоящего на иностранном учете транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК призывают зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На сегодня в страну ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом наличия переходных положений по вступлению указанных стран в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС», - сообщили в пресс-службе.

К примеру, автомобили, зарегистрированные в указанных странах с 2014 года до 1 января 2020 года, могут временно ввозиться на территорию Казахстана без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении.

В МВД также отметили, что для граждан Казахстана, ввоз и эксплуатация в стране автотранспорта, зарегистрированного в Кыргызстане и Армении в этот период, допускается только при условии таможенного декларирования ТС, уплаты пошлин и налогов и последующей регистрации транспортных средств в Казахстане.

«В случае если гражданином Казахстана регистрация права собственности на транспорт проведена за пределами Республики Казахстан, и у него имеется свидетельство о регистрации транспорта на его имя, то такой транспорт в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 66 Закона РК «О дорожном движении» должен быть зарегистрирован в Казахстане в течение 10 рабочих дней после приобретения (с момента выдачи свидетельства о регистрации ТС, и в случае его соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» - левостороннее расположение органов управления и соответствие экологическому классу), с уплатой всех необходимых сборов и пошлин», - добавили в ведомстве.

Согласно приведенной статистике, по вине водителей-граждан Казахстана, управляющих транспортными средствами, состоящими на иностранном учете, совершено 1 854 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 132 человека и более 500 получили травмы.

В 2019 году автоматическими системами фиксации нарушений правил дорожного движения, выявлено более 90 тысяч нарушений (на сумму более 1,1 млрд тенге), допущенных указанной категорией транспорта и связанных с превышением скоростного режима, несоблюдением требований знаков и разметки и т.д.

Добавим, что за незарегистрированный транспорт водителям грозит штраф в размере 10 МРП и водворение на специальные площадки для временного хранения до устранения причин задержания.