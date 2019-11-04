132 человека эвакуировано из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вечером 3 ноября в Иргизском районе Актюбинской области из-за снежных заносов образовалось скопление автомашин. Спасателями было эвакуировано 132 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«3 ноября 2019 года в 18:33 часов на пульт ДЧС поступила информация о том, что в Иргизском районе на на участке у поселка Карабутак из-за снежных заносов и полного отсутствия видимости образовалось скопление автомашин. Температура воздуха понизилась до -10, был гололед и метель.

Актюбинским филиалом ТОО «Казахавтодор» совместно с МПС Актюбинской области принято решение по закрытию дорог на указанном участке.

В снежном плену от поселка Иргиз в сторону поселка Калыбай предварительно находилось 196 единиц техники, в том числе 125 грузовых, 70 легковых авто и 1 автобус с 15 пассажирами и водителем из Таджикистана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Люди были не готовы к зимним условиям и были в легкой одежде, машины в летней резине, рассказывают в ДЧС.

С 4 утра к расчистке дорог было задействовано 8 единиц техники, для эвакуации пострадавших было направлено 3 снегохода, 2 вахтовки и 2 единицы высокопроходимой техники.

Службой энергетики в 14:15 восстановлено электроснабжение поселков Калыбай и Тауп. Без электричества остаются 3 поселка (Курылыс, Шенбертал, Жаныс би), там работают 3 бригады от ТОО «Энергосистема».

На 16 часов 4 ноября из снежных заторов было вызволено 196 единиц техники, эвакуировано в пункты обогрева в близлежащие кафе 132 человека, в том числе 17 детей. В кемпингах организовано непрерывное питание и подвоз еды к водителям автомашин, отказавшимся от эвакуации. Организован подвоз сжиженного газа, готовится бензовоз.

В ДЧС Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия психологической поддержки по номеру: 87132 - 24-75-29. На месте работает оперативная группа из числа местных исполнительных органов, комитета ЧС, и других госорганов.

Ранее сообщалось, из-за снежных заносов в Актюбинской области образовалось скопление около 200 машин.