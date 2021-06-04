РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    1319 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 222,

    город Алматы - 184,

    город Шымкент - 46,

    Акмолинская область - 75,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 53,

    Атырауская область - 64,

    Восточно-Казахстанская область - 90,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 254,

    Костанайская область - 38,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 44,

    Павлодарская область - 61,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 20.

    Всего в стране выявлено 391695 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!