1319 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 222,

город Алматы - 184,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 27,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 64,

Восточно-Казахстанская область - 90,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 89,

Карагандинская область - 254,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 44,

Павлодарская область - 61,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 20.

Всего в стране выявлено 391695 заболевших.



