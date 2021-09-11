09:14, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6
1316 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 79 884 человека. 1316 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека (71 716 КВИ+ и 8 168 КВИ-), из них:
в стационарах находится 16 528 пациентов,
на амбулаторном уровне – 63 356 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 1 316 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 193 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.