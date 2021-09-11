1316 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 79 884 человека. 1316 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека (71 716 КВИ+ и 8 168 КВИ-), из них:

в стационарах находится 16 528 пациентов,

на амбулаторном уровне – 63 356 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 316 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 193 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.