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    09:14, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1316 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 79 884 человека. 1316 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека (71 716 КВИ+ и 8 168 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 16 528 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 63 356 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 1 316 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 346 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 193 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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