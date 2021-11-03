1312 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 140,

в городе Алматы – 166,

в городе Шымкенте – 35,

в Акмолинской области – 105,

в Актюбинской области – 18,

в Алматинской области – 91,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 75,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 145,

в Костанайской области – 114,

в Кызылординской области – 24,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 156,

в СКО – 145,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.