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1312 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 140,
в городе Алматы – 166,
в городе Шымкенте – 35,
в Акмолинской области – 105,
в Актюбинской области – 18,
в Алматинской области – 91,
в Атырауской области – 20,
в ВКО – 75,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 49,
в Карагандинской области – 145,
в Костанайской области – 114,
в Кызылординской области – 24,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 156,
в СКО – 145,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране подтверждено 943 105 случаев.
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