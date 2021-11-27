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1311 человек выздоровели от коронавируса в РК
27 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 89,
город Шымкент - 36,
Акмолинская область - 88,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 60,
Атырауская область - 32,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 17,
Карагандинская область - 147,
Костанайская область - 311,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 291,
Северо-Казахстанская область - 50,
Туркестанская область - 22.
Итого выздоровевших в Казахстане - 933107.
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