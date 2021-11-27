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1311 человек выздоровели от коронавируса в РК

27 Ноября 2021 08:16
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1311 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 89,

город Шымкент - 36,

Акмолинская область - 88,

Актюбинская область - 17,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 32,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 17,

Карагандинская область - 147,

Костанайская область - 311,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 291,

Северо-Казахстанская область - 50,

Туркестанская область - 22.

Итого выздоровевших в Казахстане - 933107.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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