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1310 человек лечат от ковида в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от коронавируса лечатся 1310 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
За 9 февраля текущего года в мегаполисе зарегистрировано 938 случаев коронавирусной инфекции. Выписан 141, поступили - 144.
«В инфекционных стационарах 3 310 коек, находятся 1 310 человек. Среди них 85 детей»,- уточнили в УОЗ.
Кроме того, в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 96 пациентов.
К аппарату искусственной вентиляции подключены 25.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 7 033 пациента, с симптомами - 6 556 с легкой и средней степенью, без симптомов - 477.
К слову, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 317 человек, вторым компонентом - 2 204 человека. Ревакцинацию получили 196 412 горожан.
Напомним, в городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.
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