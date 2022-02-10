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1310 человек лечат от ковида в Алматы

10 Февраля 2022 17:16
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1310 человек лечат от ковида в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от коронавируса лечатся 1310 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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За 9 февраля текущего года в мегаполисе зарегистрировано 938 случаев коронавирусной инфекции. Выписан 141, поступили - 144.

«В инфекционных стационарах 3 310 коек, находятся 1 310 человек. Среди них 85 детей»,- уточнили в УОЗ.

Кроме того, в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 96 пациентов.

К аппарату искусственной вентиляции подключены 25.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 7 033 пациента, с симптомами - 6 556 с легкой и средней степенью, без симптомов - 477.

К слову, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 317 человек, вторым компонентом - 2 204 человека. Ревакцинацию получили 196 412 горожан.

Напомним, в городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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