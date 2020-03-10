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131 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Южной Корее

10 Марта 2020 11:00
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131 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Во вторник Южная Корея сообщила о 131 новом случае заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 7 513, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

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Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на сегодняшний день 54 человека, в основном пожилые пациенты с хроническими заболеваниями скончались в Южной Корее от респираторного вируса, который появился в Китае в конце прошлого года.

Около 63 процентов подтвержденных случаев связаны с филиалом религиозной секты Синчхонджи (Shincheonji) в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением 2,5 миллиона человек.

Темпы роста новых случаев заражения за день в последние дни демонстрируют признаки замедления, поскольку органы здравоохранения завершили масштабное обследование 210 000 последователей Синчхонджи, которые находятся в центре распространения вируса.

Отмечается, власти все еще обеспокоены возможным появлением новых очагов инфекций.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 131 новых случаев, выявленных в понедельник, 92 зарегистрированы в Тэгу и 10 в соседней провинции Северный Кёнсандо. Общее число заболевших в Тэгу достигло 5 663, в Северный Кёнсандо -1 117.

В Сеуле также сообщили о 11 новых случаях заболевания.


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Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
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