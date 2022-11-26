131 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

26 Ноября 2022, 08:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 908 человек (–763+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 777 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.