131 человек выздоровел от КВИ
город Нур-Султан - 22,
город Алматы - 30,
город Шымкент - 1,
Восточно-Казахстанская область - 8,
Карагандинская область - 19,
Кызылординская область - 31,
Костанайская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 13,
Павлодарская область - 1,
Мангистауская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8531:
г. Нур-Султан – 1793,
г. Алматы – 2006,
г. Шымкент – 455,
Акмолинская область – 145,
Актюбинская область – 252,
Алматинская область – 309,
Атырауская область – 892,
Восточно-Казахстанская область – 92,
Жамбылская область – 278,
Западно-Казахстанская область – 488,
Карагандинская область – 619,
Костанайская область – 155,
Кызылординская область – 346,
Мангистауская область – 204,
Павлодарская область – 182,
Северо-Казахстанская область – 48,
Туркестанская область – 267.
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