131 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 131 человек лечатся от коронавируса амбулаторно и в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

5 ноября в Атырауской области выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

«В настоящее время 88 пациентов лечатся в домашних условиях, находясь под наблюдением врачей. 29 человек с коронавирусной инфекцией находятся в Атырауской областной инфекционной больнице №2, 14 пациентов - в инфекционном стационаре месторождения Тенгиз. 5 ноября в Атырауской области выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом. 5 заболевших - жители города Атырау, один человек с месторождения Тенгиз, еще один пациент зарегистрирован в Кызылкогинском и двое в Курмангазинском районах. У троих из заболевших опасное заболевание протекает с соответствующими симптомами, у остальных шести - бессимптомно», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

Также сообщили, что за минувшие сутки в области от коронавируса выздоровело 15 человек, получивших амбулаторное лечение.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.