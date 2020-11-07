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вчера 22:10
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131 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 131 человек лечатся от коронавируса амбулаторно и в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
5 ноября в Атырауской области выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.
«В настоящее время 88 пациентов лечатся в домашних условиях, находясь под наблюдением врачей. 29 человек с коронавирусной инфекцией находятся в Атырауской областной инфекционной больнице №2, 14 пациентов - в инфекционном стационаре месторождения Тенгиз. 5 ноября в Атырауской области выявлено 9 человек, заразившихся коронавирусом. 5 заболевших - жители города Атырау, один человек с месторождения Тенгиз, еще один пациент зарегистрирован в Кызылкогинском и двое в Курмангазинском районах. У троих из заболевших опасное заболевание протекает с соответствующими симптомами, у остальных шести - бессимптомно», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.
Также сообщили, что за минувшие сутки в области от коронавируса выздоровело 15 человек, получивших амбулаторное лечение.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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