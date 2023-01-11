1300 сообщений поступило в полицию Атырау с начала года

11 Января 2023, 00:10

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года на пульт оператора 102 поступило 1312 сообщений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важное место в обеспечении безопасности, профилактике правонарушений и преступлений занимает роль сотрудников центра оперативного управления полиции. С начала года на пульт оператора 102 поступило 1312 сообщений различного характера. Семейный- бытовые конфликты - 185; по нарушениям ночной тишины - 56; по дорожно-транспортным происшествиям зарегистрировано 143 сообщения.

Камеры видеонаблюдения «Сергек» расположены на улицах города, в скверах, на перекрестках и дворах многоэтажек. И от того, как быстро среагирует оператор, наблюдающий за камерами, порой зависит жизнь человека», - сказал начальник центра оперативного управления управления полиции города Атырау Аскар Атамкулов.