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1300 литров кумыса привезли на фестиваль QymyzFest в Северном Казахстане

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Августа 2019, 17:51
1300 литров кумыса привезли на фестиваль QymyzFest в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел фестиваль кумыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году изо всех районов области и города на праздник QymyzFest привезли 1300 литров кумыса, приготовили по 50 кг баурсаков и барамышек, 200 кг бешбармака.

Праздник кумыса начался с конного парада-карнавала. В этом году помимо породистых лошадей, в нем участвовали байкеры, велосипедисты.

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На Театральной площади развернулись палатки, в которых можно попробовать разные виды кумыса. Дегустацию главного напитка праздника проводили бесплатно. Умельцы выставили изделия из кожи, костей, керамики, дерева. Все это можно посмотреть и приобрести.

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Накануне фестиваля организаторы объявляли конкурс рисунков. Детские работы выставили на конкурс. Гости QymyzFest голосовали за понравившиеся работы. Автор рисунка, набравший наибольшее количество голосов, получил подарок от организаторов.

Проводили на фестивале лотерею, главным призом которой стала лошадь.

QymyzFest проводится в регионе третий год подряд. Праздник для региона символический – именно Северный Казахстан считается территорией, где впервые была одомашнена лошадь.

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