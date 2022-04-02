1300 грантов выделит акимат Нур-Султана на педагогические и медицинские специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о жилищных вопросах, а также о грантах, выделяемых акиматом на получение высшего образования. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем на еженедельной основе проводить приёмы граждан, объезжать наши районы и жилые массивы, встречаться с горожанами. Как я ранее говорил, основные вопросы, которые горожане поднимают на приёмах граждан - это жилищный вопрос. По поручению Главы государства значительно увеличили объём строительства соцквартир, расширили категорию участников жилищных программ, внедрили спецжилищную программу для молодёжи, увеличили сумму жилищных сертификатов и другое.

Кроме того, также системным вопросом является получение высшего образования. В новом учебном году планируем выделить в общей сложности ещё 1300 грантов на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям. После получения ими образования, занимаемся их трудоустройством.

Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание созданию условий и поддержке учителей и медицинских работников: повышается заработная плата, внедряются программы по повышению квалификации, расширяется сеть медицинских и образовательных центров», - написал аким столицы.

Фото: altay_kulginov_official







