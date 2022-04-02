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    12:41, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    1300 грантов выделит акимат Нур-Султана на педагогические и медицинские специальности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о жилищных вопросах, а также о грантах, выделяемых акиматом на получение высшего образования. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем на еженедельной основе проводить приёмы граждан, объезжать наши районы и жилые массивы, встречаться с горожанами. Как я ранее говорил, основные вопросы, которые горожане поднимают на приёмах граждан - это жилищный вопрос. По поручению Главы государства значительно увеличили объём строительства соцквартир, расширили категорию участников жилищных программ, внедрили спецжилищную программу для молодёжи, увеличили сумму жилищных сертификатов и другое.

    Кроме того, также системным вопросом является получение высшего образования. В новом учебном году планируем выделить в общей сложности ещё 1300 грантов на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям. После получения ими образования, занимаемся их трудоустройством.

    Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание созданию условий и поддержке учителей и медицинских работников: повышается заработная плата, внедряются программы по повышению квалификации, расширяется сеть медицинских и образовательных центров», - написал аким столицы.


    Фото: altay_kulginov_official




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