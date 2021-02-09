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    08:15, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    1300 человек выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 103

    город Алматы - 180

    город Шымкент - 3

    Актюбинская область - 19

    Алматинская область - 155

    Атырауская область - 145

    Восточно-Казахстанская область - 17

    Жамбылская область - 66

    Западно-Казахстанская область - 53

    Карагандинская область - 58

    Костанайская область - 98

    Кызылординская область - 13

    Мангистауская область - 5

    Павлодарская область - 311

    Северо-Казахстанская область - 38

    Туркестанская область - 36

    Итого выздоровевших в Казахстане - 178044.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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