1300 человек выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 103

город Алматы - 180

город Шымкент - 3

Актюбинская область - 19

Алматинская область - 155

Атырауская область - 145

Восточно-Казахстанская область - 17

Жамбылская область - 66

Западно-Казахстанская область - 53

Карагандинская область - 58

Костанайская область - 98

Кызылординская область - 13

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 311

Северо-Казахстанская область - 38

Туркестанская область - 36

Итого выздоровевших в Казахстане - 178044.



