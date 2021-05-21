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130 волонтеров обучили помощи населению при ЧС в Карагандинской области

21 Мая 2021 03:29
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130 волонтеров обучили помощи населению при ЧС в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной филиал ОО «Общество Красного Полумесяца» совместно с ДЧС обучили 130 волонтеров. В итоге удалось сформировать 25 мобильных волонтерских команд по оказанию помощи населению в условиях ЧС и ЧП. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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География охвата мобильных групп – Осакаровский, Бухар-Жырауский и Шетский районы, а также город Караганда.

«Районы мы выбрали не случайно. Все они подвержены чрезвычайным ситуациям. В этих населенных пунктах часто происходят паводки и наводнения. Сначала волонтеры прошли подготовку. После этого они провели онлайн-обучение для жителей поселков, которое подразумевает разработку и изучение карты риска для каждого населенного пункта», – рассказала руководитель карагандинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца» Татьяна Абрамова.

В течение шести месяцев мобильные команды провели ряд рейдов и акций. Ими было составлено 116 планов для семей с подробной инструкцией действий на случай ЧС. Проектом охватили 50 тысяч человек.

Инициатива реализована в рамках программы экстренной помощи Qolda 2.0, разработанной Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) в партнерстве с компанией «Шеврон».

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#Карагандинская область   #Волонтёрство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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