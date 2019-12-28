130 видеокамер помогают следить за порядком сельскому участковому в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. - 130 камер видеонаблюдения помогают участковому села Новосельское следить за правопорядком на участке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

За последние два года в селе Новосельское Атбасарского района не зарегистрировано ни одного имущественного преступления, чему, как уверены местные жители и участковый инспектор майор Жалгас Жабикеев, способствует установленная в населенном пункте система видеонаблюдения.

На протяжении уже 4 лет при поддержке руководителя ТОО «Новосельское» Павла Шаколы в с. Новосельское действует 130 современных видеокамер с возможностями увеличения обзора и высокой разрешающей способностью. Данные выводятся на специальные мониторы, также имеется пульт-навигатор, с помощью которого можно осуществлять контроль за видеокамерами. В объективе наиболее важные объекты села: въезд и выезд из населенного пункта, главные улицы, перекрестки, детская площадка, аллея, спорткомплекс, а также территории крестьянских хозяйств, животноводческой фермы.

В следующем году Павел Шакола планирует установить в селе еще 30 видеокамер и полностью охватить системой видеонаблюдения окраины поселка.«У нас практически нет «слепых зон», современные видеокамеры - это хорошая и действенная мера профилактики краж, в особенности краж скота или урожая», - говорит П Шакола.Эффективность системы видеонаблюдения отмечает и сельский участковый. Технические возможности позволяют майору полиции Жалгасу Жабикееву в режиме онлайн контролировать правопорядок в селе: на специальном планшете полицейского установлена специальная программа, которая позволяет круглосуточно контролировать обслуживаемый участок и реагировать на нарушения общественного порядка в любое время дня и ночи.Уникальность данного проекта отмечает начальник Департамента полиции, генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. На сегодняшний день такими техническими возможностями не обладает ни один населенный пункт в акмолинском регионе. Применение цифровых технологий позволяет полиции оперативно раскрывать преступления и реагировать на все нарушения общественного порядка.К слову, в с. Новосельское порядка 1 000 жителей. Кроме 130 видеокамер, системой видеонаблюдения также оснащены частные магазины и дома. Всего в населенном пункте установлено более 180 видеокамер.