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130 тысяч граждан России находятся в Казахстане - МВД РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Апреля 2022, 13:10
130 тысяч граждан России находятся в Казахстане - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане находятся 130 тысяч граждан России. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы ведем ежедневный мониторинг этих процессов. Понятно, с чем это связано. Мы должны отслеживать процессы. Если говорить о статистике, сейчас в стране находятся около 130 тыс. россиян - въехало. Порядка 120 с лишним тыс. выехало. Это обычный процесс у нас каждый год. Статистика говорит о том, что это больше, чем в прошлом году, что россиян въехало и выехало из нашей страны. Однако какой-то тенденции эти цифры не показывают. Потому что в прошлые года границы были закрыты из-за пандемии и мы ограничили передвижение», - объяснил журналистам М. Кожаев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он проинформировал на примере, что в допандемийный период - в 2018-2019 годах в нашу страну въезжало россиян гораздо больше.

«Если мы говорим сейчас о 130 тыс. человек, то в допандемийные годы количество въехавших и выехавших было более 360 тысяч человек за квартал. Я сейчас говорю вам о квартале, в том числе с 24 февраля по 11 апреля», - отметил он.

Также по сведениям М. Кожаева, на сегодня находится в Казахстане 3481 гражданин Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, первый замминистра отметил, что обращений за получением политического убежища не поступало.

Мажилис   МВД РК   Общество  
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