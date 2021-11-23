130 тысяч деревьев  посадят в Иле-Алатауском национальном парке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Иле-Алатауском национальном парке активисты волонтерского экологического движения намерены посадить около 130 тысяч деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника отдела научно-исследовательских работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаевой, на территории национального парка на площади 47 га планируется высадка около 130 тысяч деревьев.

«Экодвижение работает уже несколько лет. В Иле-Алатауском ГНПП ежегодно проводятся мероприятия и акции в которых активно участвуют волонтеры. Волонтеры участвуя в наших мероприятиях вносят свою лепту в деле охраны природы. Постоянными волонтерами национального парка являются ученики школьных лесничеств, студенты вузов и просто горожане. В школьные лесничества входят школы городские и областные, созданные в каждом филиале национального парка», - рассказала С. Усербаева.

Также активными волонтерами являются представили клуба пожилых людей «Бодрячок, старшему из которых 82 года, волонтеры визит-центра «Аюсай», школы пребывания в дикой природе «Тамыр», ТОО «Скай парк Пионер» и многие другие.

«Основная цель всех организованных мероприятий - охрана природы. Количество волонтеров зависит от масштабности проводимой акции. Некоторых акциях могут участвовать до двухсот участников», - добавила С. Усербаева.