130 предложений по улучшению условий труда внесено профсоюзной организацией Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре прошла встреча председателя Профсоюзного центра области Динары Айтжановой с председателем первичной профсоюзной организации Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром», где обсуждалась реализация дорожной карты по профилактике производственного травматизма. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Дорожная карта по профилактике производственного травматизма была принята на предприятии 15 июня 2021 года. Дорожная карта направлена на снижение уровня производственного травматизма и числа рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

В профсоюзном центре Павлодарской области отметили, что безопасность и охрана труда являются одним из главных направлений в деятельности профсоюзов. Внутренний контроль по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятиях осуществляют 17 тысяч технических инспекторов по Республике, на предприятиях и организациях Павлодарской области 1 223 технических инспектора от профсоюза, работающих в составе 840 производственных советов по безопасности и охране труда.

На Аксуском заводе ферросплавов-филиала АО «ТНК «Казхром» разработана пошаговая Дорожная карта по снижению производственного травматизма, воплотившая усилия руководства и профсоюзного комитета для достижения общей цели - нулевого травматизма. Генеральным директором Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» Чихичиным В.Я. всесторонне поддержана инициатива профсоюзного комитета предприятия по принятию Дорожной карты и консолидации совместных действий по ее исполнению.

В Дорожной карте затронуты вопросы повышения квалификации технических инспекторов по охране труда с использованием современных методов обучения и современных информационных технологий с выездом на предприятие, освещение мероприятий, приуроченных к «Году первичной профсоюзной организации» об общественном контроле за безопасностью и охраной труда на интернет - ресурсах и социальных сетях, проведение информационной кампании «Безопасный труд», проведение обучения работников по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда. Дорожная карта также охватывает вопрос проведения мониторинга деятельности производственного совета по вопросам безопасности и охраны труда и другие вопросы безопасности труда.

Специалист по охране труда профсоюзного комитета завода Линар Рахадилов считает, что одним из основных направлений работы первичной профсоюзной организации Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» является общественный контроль за безопасностью и охраной труда, осуществляемый с участием 94 технических инспекторов по охране труда и производственным советом предприятия, в составе которого активно работают представители профсоюзов.

Производственный совет на основании утвержденного Положения и Регламента работы производственного совета под председательством заместителя директора по производству более пяти лет рассматривает результаты проверок технических инспекторов по охране труда и принимает соответствующие меры. Избранные на профсоюзной конференции технические инспекторы входят в состав производственного совета, работают на основании Положения о техническом инспекторе по охране труда. Согласно положений Коллективного договора, им предоставляется 5 часов рабочего времени в месяц для осуществления обходов рабочих мест, производственных и санитарно-бытовых помещений, столовых для цели выявления нарушений техники безопасности. Выявленные нарушения оформляются сигнальными листками, отчетами о проверке, предложениями по улучшению организации охраны труда.

«Ежемесячно о своей работе технические инспекторы отчитываются перед производственным советом. За 1 квартал 2021 года проведено 413 обходов рабочих мест, выявлено 521 нарушение, сделано 130 предложений по улучшению условий труда, оформлено 234 сигнальных листов. Главное в работе технических инспекторов по охране труда, избранных профсоюзами добиться достижения нулевого травматизма. Наша общая задача – здоровье работников», - отметил председатель первичной профсоюзной организации завода Николай Сухотерин.

По словам председателя территориального объединения профсоюзов Павлодарской области Динары Айтжановой, в руках профсоюзов находится общественный контроль за улучшением условий труда и созданием безопасных рабочих мест.

Примечательно, что принятая Дорожная карта по снижению производственного травматизма на Аксуском заводе ферросплавов объединила усилия работодателя и представителя работников многотысячного коллектива в решении одной общей задачи. Например, стороны договорились о регулярном освещении результатов и принятых решений на заседаниях производственного совета, а также аттестации рабочих мест по условиям труда.