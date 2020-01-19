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130 полицейских дежурят в местах крещенских купаний в Петропавловске

19 Января 2020 16:52
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130 полицейских дежурят в местах крещенских купаний в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские дежурят в местах купания и забора воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в 43 оборудованных местах дежурят 274 сотрудника полиции и 25 единиц служебного автотранспорта. В Петропавловске обеспечивают общественный порядок и дорожную безопасность во время празднования Крещения свыше 130 полицейских.



По словам начальника управления местной полицейской службы Айдына Байматова, в местах купания совместно со спасателями и медработниками полицейские дежурят с семи часов утра.

«В этом году на водоемах слой льда тонкий, сотрудники ЧС и полицейские соблюдают особые меры безопасности граждан, пропуская их к местам купания и забора воды небольшими партиями», - отметили в пресс-службе.


Дежурство стражей порядка продлится до позднего вечера, пока все желающие не завершат забор воды и водные процедуры. Для полицейских и сотрудников ЧС работа продолжится и в ночное время.








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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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