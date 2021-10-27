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    20:33, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    130 наркопреступлений выявлено костанайскими полицейскими

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области рассказали о проводимой работе по выявлению и пресечению наркопреступлений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году подразделениями по противодействию наркопреступности региона зарегистрировано 130 наркопреступлений, в числе которых 85 фактов сбытов, 15 фактов хранения в особо крупном размере, 30 фактов контрабанды и 2 факта культивирования наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято более 106 килограммов различных наркотических средств»,- рассказали в полиции.

    Сотрудниками подразделений ежедневно проводится мониторинг интернет ресурсов на предмет выявления сайтов, задействованных в рекламе и продаже запрещенных психоактивных веществ. Выявленные ресурсы централизовано направляются в ДПН МВД РК для рассмотрения вопроса об их блокировке.

    Также ведомством в целях профилактики и недопущения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совместно с заинтересованными государственными органами и неправительственными организациями проводится широкая праворазъяснительная работа среди молодежи, как в учебных заведениях, так и общественных местах.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Костанайская область
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