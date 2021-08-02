130 кустов мака выращивал акмолинец на даче

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – 130 кустов мака выращивал на своем приусадебном участке житель Зерендинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном выращивании мака на своем приусадебном участке.

«1 августа в селе Зеренде участковый инспектор полиции Зерендинского РОП Манарбек Бекенов в ходе подворного обхода своего административного участка выявил факт незаконного культивирования запрещенных растений. По предварительным данным, в мае этого года акмолинец на своем приусадебном участке посеял семена мака. Наркосодержащее растение мужчина посадил в огороде, тщательно за ним ухаживал, поливал и пропалывал», - отметили в ведомстве.

Всего сотрудники полиции изъяли семь кустов с бутонами и 123 молодых растений. Общий вес невысушенного мака составил полкилограмма. Все растения были направлены на исследование, которое установило, что они являются наркосодержащими.

Как добавили полицейские, в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.