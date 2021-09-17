130 гулявших по ночам несовершеннолетних выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ювенальной полиции УП Сарыаркинского района при патрулировании в 00:00 часов был замечен несовершеннолетний 17-летний подросток, который сидя на лавочке во дворе дома по улице Кутпанова, распивал алкогольный напиток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Свой поступок он объяснил душевными переживаниями в связи с расставанием со своей девушкой.

По факту в отношении законного представителя возбуждено административное производство по статьям 440 ч.2, 442 ч.2 КРКоАП.

На территории столицы в период с 13 по 19 сентября т.г. проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Сотрудниками ювенальной полиции проводятся локально-рейдовые отработки в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения их нахождения без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома.

Стражами порядка проверяются дворы, парки, скверы и другие места концентрации молодежи и несовершеннолетних с целью выявления антиобщественных действий.

Так, с начала ОПМ полицейскими выявлены более 130 несовершеннолетних, которые гуляли по ночному городу без законных представителей. В управление полиции доставлены порядка 150 несовершеннолетних, 14 детей помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверены по месту жительства около 82 несовершеннолетних, а также 16 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав несовершеннолетних и т.д.