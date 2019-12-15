130 датчиков угарного газа установили спасатели в домах малоимущих акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел 2-й этап широкомасштабной акции «Безопасность в каждый дом». 919 нарушений правил пожарной безопасности было выявлено в домах социально уязвимых слоев населения за все время проведения акции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По сообщению ведомства, всего в мероприятии приняли участие порядка 169 человек, а общий развод личного состава провел начальник департамента подполковник гражданской защиты Алексей Советов. Спасатели установили в многодетных семьях датчики по выявлению опасной концентрации угарного газа. Всего рейдами было охвачено более 3000 человек.

«В период акции на территории Акмолинской области проведено 8 089 подворовых обходов, проинструктировано 18 332 граждан (из них 1724 подворовых обходов проведено в домах социально уязвимых слоев населения с охватом 3938 человек). При проведении обходов было выявлено 2109 нарушений правил пожарной безопасности, из которых 919 нарушений в домах социально уязвимых слоев населения», - рассказал начальник УСРБиКОГЗ ДЧС Акмолинской области полковник гражданской защиты Денис Шелкоплясов.





Как было отмечено, дополнительно, по инициативе департамента, совместно с местными исполнительными органами в домах социально-уязвимых слоев населения установлено 130 датчиков угарного газа и очищено 93 дымохода.







