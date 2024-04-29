130 человек на 246 млн тенге обманули аферисты в Жамбылской области

Дело о мошенничестве в крупном размере рассмотрели в суде №2 города Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, второй городской суд Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении в общей сложности 18-ти лиц (ст.190 УК).

Подсудимым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении 130 граждан, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (статья190 часть 4 пункт 2 УК РК).

В ходе судебных разбирательств было установлено, что подсудимые Т., Д., И., К. и И. совершили мошеннические действия.

- Подсудимая Т. совместно с соучастниками Д., И., К. и И., оформляли онлайн товарный кредит на имя граждан и путем обналичивания товара приобретали право на чужое имущество. В результате их преступных действий пострадали 130 граждан, причинен материальный вред в общей сумме более 246 млн тенге. Вина подсудимых полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами, - пояснили в суде.

При этом уголовное дело в отношении К., И., Д., О., К., У., К., А., Б., С., А., К., Н., обвиняемых по ст.28 ч.5 - ст.190 ч.2 п.1 УК, прекращено в связи с примирением с потерпевшими и возмещением ущерба, они освобождены от уголовной ответственности.

В отношении подсудимых Т., Д., И., К. и И. уголовное производство продолжено. Подсудимая Т. свою вину полностью признала, а остальные подсудимые вину признали частично.

Прокурор просил назначить наказание Т. - 10 лет, И., К. и Д. по 7 лет лишения свободы, а подсудимой И. - 2 года ограничения свободы.

Наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, чистосердечное раскаяние в совершении преступлений признаны смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами.

Особо активная роль Т., И., К. и Д. в совершении преступления была признана обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

Суд признал подсудимую Т. по ст.190 ч.4 п.2 УК виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Д., К. и И., признаны виновными по ст.28 ч.5 - ст.190 ч.3 п.4 УК и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Осужденная И. признана виновной по ст.28 ч.5-ст.190 ч.2 п.1 УК и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства ущерб был частично возмещен, в отношении предпринимателей, принявших меры по возмещению ущерба и заглаживанию причиненного ущерба, в соответствии со ст.68 УК производство по делу прекращено.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе суда №2 города Тараза.