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130 человек эвакуировали из-за возгорания в детсаду в Актобе

20 Февраля 2020 12:54
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130 человек эвакуировали из-за возгорания в детсаду в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 130 человек эвакуировали из детского сада «Асель» в Актобе, где произошло задымление в результате электрического замыкания проводов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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«В 9:15 часов в Актобе в детском саду «Асель» на первом этаже здания произошло короткое замыкание электрических проводов электрощитовой. В результате задымления были эвакуированы 130 человек, в том числе 80 детей и 20 человек персонала, спасены 30 детей. Для проведения спасательных работ выезжали сотрудники ДЧС и необходимая техника», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

На месте происшествия работают пожарные, причина возгорания выясняются. Жертв и пострадавших нет.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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