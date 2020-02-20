Новости
130 человек эвакуировали из-за возгорания в детсаду в Актобе
20 Февраля 2020 12:54
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 130 человек эвакуировали из детского сада «Асель» в Актобе, где произошло задымление в результате электрического замыкания проводов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Новости по темеВ Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет Свыше 20 животных задохнулись в дыму пожара в павлодарском магазине Акимат Алматы размеcтит госсоцзаказ на дополнительные места, секции и кружки в частных детсадах
«В 9:15 часов в Актобе в детском саду «Асель» на первом этаже здания произошло короткое замыкание электрических проводов электрощитовой. В результате задымления были эвакуированы 130 человек, в том числе 80 детей и 20 человек персонала, спасены 30 детей. Для проведения спасательных работ выезжали сотрудники ДЧС и необходимая техника», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.
На месте происшествия работают пожарные, причина возгорания выясняются. Жертв и пострадавших нет.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Белорусскому инвестору помогли в антикоррупционной службе Актобе
- Студента колледжа задержали за распространение синтетических наркотиков в Актобе
- Пожар в пятиэтажке в ВКО: один человек погиб
- Первое заседание дискуссионной площадки «Азаматтық алаң» состоялось в столице
- Единую службу по аналогу 911 планируют создать в Алматы
- Стрельба в Германии: подозреваемый найден мертвым
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047