13 заведений Павлодарской области наказаны за ночные визиты подростков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе рейсов полиция в регионе выявила и поставила на профилактический учёт 458 неблагополучных семей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рейдов полицейскими в городе Павлодар, по улице Толстого выявлен 17-летний подросток, который находился в игровом клубе в ночное время после 22.00 часов, без сопровождения законных представителей. Родители ночного игрока привлечены к административной ответственности по статье 442 части 1 КРКоАП», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов. - Полицейскими также проведена профилактическая беседа с подростком и его родителями. Кроме того, в отношении владельца составлен административный материал по статье 132 КРКоАП.

За ночные прогулки несовершеннолетних к административной ответственности привлечены 306 законных представителей по статье 442 КРКоАП. За допущение несовершеннолетних в развлекательные заведения после 22.00 привлечены к ответственности 13 субъектов предпринимательства по статье 132 КРКоАП, добавили в ДП региона.

«В ходе рейдовых мероприятий выявлено и поставлено на профилактический учёт 458 неблагополучных семей. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителями или лицами, их заменяющими, по статье 127 КРКоАП привлечён к ответственности 91 законный представитель», - отметили в пресс-службе департамента.

Стражи правопорядка напоминают жителям о строгом соблюдении законодательства. С наступлением каникул большинство несовершеннолетних больше времени проводит на улице, в развлекательных заведениях, кинотеатрах, торговых домах. Но родители не должны забывать, что подростки могут одни гулять на улице только до 23.00 часов, а в увеселительных заведениях - до 22.00 часов, напоминают стражи порядка.

«Ночные прогулки несовершеннолетних могут обернуться бедой для подростков, - предупредили в полиции. - Сотрудниками полиции в целях предупреждения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия».