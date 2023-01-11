13 января состоится совместное заседание палат Парламента РК

11 Января 2023, 16:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане»,- говорится в тексте распоряжения.