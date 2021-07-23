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13 улиц отремонтируют в селе Акбулак Карагандинской области
23 Июля 2021 21:30
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ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В селе Акбулак Осакаровского района Карагандинской области начаты работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» заасфальтируют 13 улиц. Напомним, основной целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация сельских территорий и доведение их до региональных стандартов.
В Осакаровском районе реализуются семь проектов по программе «Ауыл – Ел бесігі». Это ремонт объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения, а также средний ремонт дорог.В 2020 году в Осакаровке привели в порядок 54 улицы из 64. За всю историю существования посёлка сразу столько никогда не делали.
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