13 улиц отремонтируют в селе Акбулак Карагандинской области

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В селе Акбулак Осакаровского района Карагандинской области начаты работы по среднему ремонту внутрипоселковых дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» заасфальтируют 13 улиц. Напомним, основной целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация сельских территорий и доведение их до региональных стандартов.

В Осакаровском районе реализуются семь проектов по программе «Ауыл – Ел бесігі». Это ремонт объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения, а также средний ремонт дорог.

В 2020 году в Осакаровке привели в порядок 54 улицы из 64. За всю историю существования посёлка сразу столько никогда не делали.