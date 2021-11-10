13 участковых пунктов полиции построят в городах и районах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пять лет в городах и районах Костанайской области планируется построить 13 участковых пунктов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно в ходе визита заместителя министра МВД Мурата Баймукашева в регион.

В Костанайской области заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев встретился с акимом области Архимедом Мухамбетовым. Были обсуждены вопросы по исполнению Республиканской Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» на 2021-2025 годы.

Глава региона отметил, что пилотный проект «Сервисной работы полиции» уже реализуется в городе Рудном. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате области. При реализации проекта изучаются вопросы обеспечения безопасности граждан и вырабатываются механизмы их решения.

«В области запланировано за пять лет построить 13 участковых пунктов полиции в городах и районных центрах области.

Уже открыты два современных участковых пункта полиции и завершено строительство стационарного модульного поста в городе Тобыл, - сообщили в пресс-службе полиции. – Большое внимание уделяется материально-техническому обеспечению местной полиции. За последние пять лет автопарк увеличился до 118 автомашин, приобретено 310 компьютеров для участковых инспекторов полиции».

Заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Мурат Баймукашев посетил также Костанайскую академию МВД имени Ш. Кабылбаева. Здесь он ознакомился с новыми форматами подготовки кадров для местной полицейской службы и уголовно-исполнительной системы, которые реализуются в рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

Заместителю министра продемонстрировали комплексный учебный полигон, позволяющий моделировать реальную оперативно-служебную обстановку в учреждениях УИС, центр им. Нельсона Манделы, лекционные залы. Мурат Баймукашев изучил также работу специализированного центра по подготовке специалистов службы пробации, противодействия экстремисткой идеологии в пенитенциарной системе.